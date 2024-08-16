Эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям в новых регионах России остается стабильной и контролируемой, без зарегистрированных вспышек заболеваний. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Пророссийское подполье Херсона сообщало, что специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний выявили в местной питьевой воде уровень сальмонеллы, колифагов и колиморфных бактерий, значительно превышающий допустимые нормы.

Основной причиной этого называется бесконтрольный сброс неочищенных сточных вод в реку Днепр из-за неисправности очистных сооружений.

«Эпидемиологическая обстановка по острым кишечным инфекциям стабильная и контролируемая. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях групповой и вспышечной заболеваемости ОКИ в текущем году, в том числе на территориях, прилегающих к левому берегу Днепра, не зарегистрировано», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также подчеркнули, что в южных регионах России принимаются все необходимые меры для оперативного контроля безопасности питьевой воды и воды водоемов.

Для этого регулярно проводится систематический лабораторный контроль качества питьевой воды и воды поверхностных водоемов по микробиологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям. Все соответствует показателем, добавили эксперты.

Ранее подполье сообщило, что Киев отправляет в Брюссель материалы умерших от болезней в Херсоне.