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У вулкана Алаид на Курилах наблюдается 45-километровый шлейф ресуспендированного пепла

ИВиС: вулкан Алаид на Курилах выбросил ресуспендированный пепел

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ИВиС ДВО РАН

Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км протянулся на 45 км на юго-юго-восток от вулкана Алаид на Курилах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

Из-за активации вулкана был введен оранжевый авиационный цветовой код.

Это означает, что ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок.

Вулкан-остров Атласова — это самый северный в Курильской гряде. Он расположен в 30 км к северо-западу от известно острова Парамушир и в 70 км к юго-западу от полуострова Камчатка.

Тем временем на Сицилии началось второе за неделю извержение вулкана Этна. Произошло извержение, в результате чего в ночное небо поднялись клубы дыма.

На опубликованных в сети кадрах видны также куски породы и лава, выливающаяся из одного из самых активных вулканов в мире.

Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого, которое понесло за собой массовые разрушения.

Ранее ученые нашли прообраз легендарной Атлантиды у берегов Канарских островов.

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