Роспотребнадзор назвал минимальным риск распространения в России лихорадки Оропуш

Риски распространения лихорадки Оропуш на территории России остаются на минимальном уровне. Пункты пропуска через границу находятся под строгим контролем, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На данный момент угроза распространения лихорадки Оропуш в России минимальна. <…> Для предотвращения завозных случаев специалисты Роспотребнадзора следят за ситуацией в пунктах пропуска через границу», — говорится в сообщении ведомства.

Для работы на границе используется автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет анализировать эпидемиологические риски и выявлять граждан с симптомами инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, добавили представители Роспотребнадзора.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России завершена.

Ранее в Швеции зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.