Россиянам предсказали июльскую жару на выходных

На выходных в центральной части европейской России ожидается возвращение июльской жары, температура воздуха поднимется до 28°C. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Лето, причем не августовское, а июльское, возвращается. Достаточно резкие изменения, если еще в понедельник на этой неделе температура была ниже нормы на 3 градуса, это была уже сентябрьская погода, то в воскресенье температура будет выше нормы на 4°C», — отметил Вильфанд.

По его информации, в пятницу в Москве и соседних регионах температура составит около 23...24°C. В субботу ночные температуры поднимутся до 10-12°C, а днем достигнут 25...27°C. В воскресенье ночью термометр покажет уже 15°C, а днем — 28°C. Синоптик также добавил, что местами возможны кратковременные дожди.

После этого ожидается стабильный период теплой погоды, по крайней мере, в первой половине недели, до среды включительно, добавил метеоролог.

Накануне европейские ученые заявили, что изменение климата усилило разрушительные пожары. В исследовании подчеркивается, что анализ лесных пожаров проводился с марта 2023 года по февраль 2024 года. В Канаде и Амазонии возгорания почти наверняка были вызваны изменением климата. По данным ученых, вероятность этого составляет более 99%.

Ранее синоптик предсказал сильные дожди в четырех регионах РФ.