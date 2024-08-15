В Казахстане подростки взяли в рабство 16-летнюю одноклассницу и насиловали ее полгода

В Казахстане 16-летняя девочка полгода находилась в сексуализированном рабстве. Об этом говорится в группе фонда «НеМолчиKZ» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В феврале родители девочки подали заявление в полицию после того, как их дочь пропала из дома и стала пропускать школу. Однако правоохранители пригрозили им лишением родительских прав. Тогда мать и отец стали искать ее самостоятельно. Девочка периодически выходила с ними на связь и утверждала в видеообращениях, что работает официанткой в кафе или продавцом в цветочном магазине, но отказывалась раскрывать свое местонахождение.

Как выяснилось позже, пострадавшую заставляли лгать родителям, пока она находилась в рабстве у своих одноклассников. Те постоянно накачивали ее наркотиками, насиловали и угрожали расправой над близкими. Девочка очень боялась за маму и папу, так как понимала, что ее мучители действительно опасны.

В начале августа подростки стали требовать у своей жертвы крупную сумму денег, заявив, что побреют ее налысо и сбреют брови в случае отказа. Потерпевшая обратилась за помощью к другу, который сообщил обо всем ее родителям.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, несколько подозреваемых уже задержаны. Известно, что они изощренно пытали пленницу, душили ее, прижигали плавлеными пакетами, заставляли заниматься проституцией и отбирали деньги.

Ранее супруги из Крыма заманили к себе в дом подругу и взяли ее в сексуальное рабство.