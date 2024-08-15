Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане подростки взяли в рабство 16-летнюю одноклассницу и насиловали ее полгода

В Казахстане подростки держали свою одноклассницу в сексуализированном рабстве

close
100%
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Казахстане 16-летняя девочка полгода находилась в сексуализированном рабстве. Об этом говорится в группе фонда «НеМолчиKZ» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В феврале родители девочки подали заявление в полицию после того, как их дочь пропала из дома и стала пропускать школу. Однако правоохранители пригрозили им лишением родительских прав. Тогда мать и отец стали искать ее самостоятельно. Девочка периодически выходила с ними на связь и утверждала в видеообращениях, что работает официанткой в кафе или продавцом в цветочном магазине, но отказывалась раскрывать свое местонахождение.

Как выяснилось позже, пострадавшую заставляли лгать родителям, пока она находилась в рабстве у своих одноклассников. Те постоянно накачивали ее наркотиками, насиловали и угрожали расправой над близкими. Девочка очень боялась за маму и папу, так как понимала, что ее мучители действительно опасны.

В начале августа подростки стали требовать у своей жертвы крупную сумму денег, заявив, что побреют ее налысо и сбреют брови в случае отказа. Потерпевшая обратилась за помощью к другу, который сообщил обо всем ее родителям.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, несколько подозреваемых уже задержаны. Известно, что они изощренно пытали пленницу, душили ее, прижигали плавлеными пакетами, заставляли заниматься проституцией и отбирали деньги.

Ранее супруги из Крыма заманили к себе в дом подругу и взяли ее в сексуальное рабство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами