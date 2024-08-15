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Гинцбург рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян

Гинцбург: разработка вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России завершена. Его слова приводит РИА Новости.

«Научно-исследовательская работа фактически закончена и мы ждем, кто «клинику» профинансирует, так как это большие деньги», — сказал он.

Гинцбург отметил, что доклинические испытания вакцины могут занять 6-7 месяцев. Сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны.

До этого в Роспотребнадзоре заверили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, так как на территории страны заблаговременно и на системной основе проводятся все необходимые меры для выявления данной инфекции.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение оспы обезьян. Он уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее биолог Щебляков анонсировал начало исследований препарата от ботулизма.

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