В Нижегородской области арестовали мужчину, работавшего курьером у мошенников

Мужчину из Нижегородской области арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом пишет NN.RU со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным следствия, гражданина завербовали украинские спецслужбы и после этого он начал работать курьером у телефонных мошенников. В задачи жителя Нижегородской области входил сбор денег, которые добывали аферисты.

Мужчина переводил эти средства на банковские счета, которые ему предоставили кураторы. В материале подчеркивается, что далее деньги шли на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене. Сейчас он находится в СИЗО», — говорится в публикации.

14 августа в Алтайском крае задержали местного жителя, переводившего деньги на помощь украинским войскам. Под стражей оказался 20-летний молодой человек из города Бийска.

Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. За данное правонарушение гражданину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Курганской области задержали мужчину, работавшего на министерство обороны Украины.