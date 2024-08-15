Опубликованы кадры отселения жителей курского приграничья в безопасные районы

Появились кадры отселения жителей приграничных районов Курской области в безопасные места. Видео опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Эвакуация жителей приграничных районов Курской области в ПВР продолжается», — отметили в ведомстве.

В сообщении обратили внимание, что сотрудники МЧС помогают эвакуировать людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов в пункты временного размещения. В министерстве уточнили, что, например, из Глушковского района жителей расселились в один из ПВР, который развернуло в Курской области правительство Москвы.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

В четверг, 15 августа, в регионе объявили ракетную опасность десятый раз за день. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.