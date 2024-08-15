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В московском ТРК «Европолис» объявили эвакуацию

«Москва с огоньком»: из ТРК «Европолис» эвакуировали сотрудников и посетителей

Эвакуацию объявили в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Европолис», расположенном на проспекте Мира в российской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В материале отмечается, что в настоящее время сотрудники ТРК выводят посетителей на улицу.

«По громкоговорителю сообщают, что эвакуация связана с «техническими причинами», — уточняется в публикации.

Утром 14 августа в Москве загорелся торговый центр (ТЦ) «РИО». Комплекс находится на Ленинском проспекте.

В пресс-службе ТЦ рассказали, что сразу после срабатывания датчиков в «РИО» была объявлена эвакуация сотрудников. При этом посетителей в комплексе не было, так как в момент возникновения пожара магазины еще не начали работать.

Новостное агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что огонь охватил фасад здания с первого по четвертый этажи. Тогда же стало известно о ликвидации открытого горения на территории комплекса.

После этого сотрудникам экстренных служб понадобился еще примерно час, чтобы полностью потушить огонь. Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Ранее в Московской области эвакуировали крупный торговый комплекс «Мега Химки».

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