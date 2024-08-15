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В Подмосковье пройдет чемпионат по русским шашкам

Спортсмены 25 стран примут участие в турнире по русским шашкам в Подмосковье

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Одинцовском городском округе с 5 по 15 сентября пройдет чемпионат мира по русским шашкам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в чемпионате примут участие спортсмены из 25 стран, среди которых США, Германия, Китай, Колумбия и другие.

Россию на чемпионате представят 28 спортсменов.

Как рассказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин, шашки являются культурным кодом России.

​Также в рамках первого дня чемпионата состоится «Гала-матч Лидеров». Руководители крупнейших компаний и корпораций, медийные личности и представители органов государственной власти сразятся друг с другом на шашечных досках.

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