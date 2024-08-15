В Швеции зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

Швеция подтвердила первый случай заражения более заразным вариантом вируса mpox, распространившегося в нескольких африканских странах. Об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Сообщение, поступившее от официального представителя шведского здравоохранения, подтверждает распространение этой разновидности вируса mpox за пределы Африканского континента.

«Этот случай является первым, диагностированным за пределами Африканского континента. <...> Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка mpox», — сказала Вигзелл.

Как отмечается, заболевший пациент обратился за помощью в районе Стокгольма. Врачи подтвердили, что он инфицирован более заразным вариантом вируса mpox. Ему оказана помощь.

До этого мадридские власти предложили усилить пограничный контроль в городском аэропорту, чтобы замедлить распространение оспы обезьян.

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