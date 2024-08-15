В Курской области объявили ракетную опасность десятый раз за день

Сирены ракетной опасности снова включились в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — предупредил Смирнов.

Он напомнил жителям о необходимости укрыться в помещениях без окон. Прохожим об посоветовал срочно зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Сигнал запустили в регионе уже десятый раз в течение четверга, 15 августа. Первое сообщение об объявлении ракетной опасности глава региона опубликовал в полночь. Последнее — в 19:31.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.