Десять нелегальных мигрантов нашли во время рейда на овощебазе в Иркутске

В Иркутске полицейские во время рейда на овощебазе нашли десять нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в ходе рейда по овощебазе проверили 217 иностранцев. Среди них обнаружили десять нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых составили административные протоколы.

Отмечается, что восемь из них не располагали документами, подтверждающими легальность их пребывания в России — материалы их дел направлены в суд для принятия решения о выдворении иностранцев. Еще двое нарушили порядок выбора места пребывания.

До этого на оптовых рынках в Петербурге обнаружили более 100 нелегальных мигрантов. В ходе мероприятий около 250 правоохранителей проверили более 2 тысяч человек.

Ранее петербургская полиция накрыла незаконный канал миграции, легализовавший сотни иностранцев.