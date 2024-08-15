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При пожаре в частной бане под Саратовом не смогли спасти четырехлетнего мальчика

Под Саратовом во время пожара в частной бане не спасли четырехлетнего мальчика

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МЧС России

Под Саратовом два четырехлетних мальчика играли со спичками и устроили пожар, одного из них не спасли. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в поселке Свинцовка. Дети организовали игры со спичками в бане и устроили пожар. В этот момент их бабушка находилась в доме, расположенном в нескольких метрах от строения.

В результате один из мальчиков смог выбраться наружу, а его брат остался внутри. Спасти его не удалось. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили пламя на площади в 12 квадратных метров.

До этого в Удмуртии маленький ребенок нашел зажигалку и сжег часть квартиры, когда отец уехал на работу, а мать легла спать. Во время пожара никто не пострадал. Жильцы оперативно узнали о произошедшем и эвакуировались на улицу.

Ранее игра троих школьников с огнем едва не закончилась детонацией шести газовых баллонов.

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