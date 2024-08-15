Суд рассказал о попытке педиатра Буяновой уехать из России

Мосгорсуд оставил под арестом педиатра Надежду Буянову, которую обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Объясняя это решение, суд отметил, что до ареста врачу избирали меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако она его нарушила и скрылась от следственных органов. После этого женщину объявили в розыск.

«Буянова Н. Ф. <…> была выявлена <…> в непосредственной близости от границы Российской Федерации», — сказано в документе судебной инстанции.

Там добавили, что Буянова находилась на границе с иностранным государством, где проживают ее родственники. Она взяла с собой значительную сумму денег и телефон, говорится в судебных материалах.

В феврале адвокат педиатра Оскар Черджиев заявлял «Газете.Ru», что 67-летняя Надежда Буянова не собирается уезжать из страны. Он рассказывал, что женщина «будет здесь ждать того, как все закончится, и восстанавливаться, а затем продолжать работать дальше.

Ранее суд признал увольнение Буяновой незаконным.