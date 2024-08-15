Гражданина Украины приговорили к 11,5 года колонии за шпионаж в ЛНР

В ЛНР вынесли приговор гражданину Украины, который шпионил в пользу СБУ. Об этом сообщает Верховный суд ЛНР.

Установлено, что проживавший на территории ЛНР мужчина собирал разведывательные данные для передачи сотруднику СБУ, чтобы нанести ущерб безопасности России. Во время судебного заседания гражданин Украины полностью признал свою вину и раскаялся.

Судебная коллегия Верховного суда ЛНР признала мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о шпионаже. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого Херсонский суд приговорил гражданку Украины Ирину Горобцову к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима по статье о шпионаже. Установлено, что женщина передавала разведывательные данные сотруднику ГУР.

Ранее Польша заочно предъявила обвинение в шпионаже участнику обмена между РФ и Западом.