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Ударившего сотрудника полиции американца заключили под стражу

Суд в Москве отправил в СИЗО ударившего полицейского американца

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу гражданина США Джозефа Татера, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции в столичном отеле Radisson. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок 2 месяца, то есть до 14 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

На мужчину заведено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Мужчина приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

Накануне Татеру дали 15 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве. После чего на него завели дело по статье Уголовного кодекса.

Ранее в Москве американца приговорили к 13 годам тюрьмы за торговлю наркотиками.

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