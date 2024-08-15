В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Генеральную прокуратуру России с призывом изъять расположенное в Тверской области поместье арестованного бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий считает, что особняк следует переоборудовать под детский лагерь или реабилитационный центр для участников специальной военной операции.

По словам Останиной, реализация такого проекта будет иметь важное социальное значение.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал банковские счета экс-замминистра Тимура Иванова.