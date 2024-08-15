В Госдуме предложили изъять особняк экс-замминистра обороны Иванова

В Госдуме предложили заявить в суд требование об изъятии особняка арестованного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, чтобы открыть в нем реабилитационный центр для ветеранов спецоперации. Обращение в Генпрокуратуру РФ направила председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ), передает РИА Новости.

Останина уточнила, что речь идет о «роскошной усадьбе», расположенной на территории коттеджного поселка «Панкратово» в Тверской области для покупки которой могли использоваться средства, полученные преступным путем.

«Убедительно просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, заявить в суд требование об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации», — сказано в документе на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Из раскрытых деклараций Иванова за период с 2016 по 2019 год следует, что он вместе с супругой приобрел дом площадью более 1,5 тыс. квадратов, раритетный лимузин и несколько дорогих автомобилей. Его обвиняют в преступном сговоре и получении взятки в особо крупном размере, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сожительница Иванова переоформила свои люксовые автомобили на других лиц.