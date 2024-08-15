Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области нашли всех пилотов рухнувшего Ту-22М3

Глава Иркутской области Кобзев: четверых пилотов упавшего Ту-22М3 нашли живыми

Сотрудники экстренных служб нашли всех четверых пилотов, которые находились на борту рухнувшего в Иркутской области военного самолета Ту-22М3. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, летчики успели катапультироваться до столкновения воздушного судна с землей.

«Всех уже нашли», — подчеркнул глава субъекта.

Кобзев призвал местных жителей сохранять спокойствие и добавил, что самолет упал в безлюдной местности. При этом никаких разрушений на земле зафиксировано не было.

Предварительно, причиной ЧП стала техническая неисправность воздушного судна.

15 августа в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась информация о крушении Ту-22М3 в Иркутской области. Журналисты рассказали, что самолет сначала загорелся и затем рухнул в районе села Михайловка. В материале уточнялось, что воздушное судно вылетело с аэродрома Белая в Усольском районе региона.

Впоследствии информацию о ЧП подтвердили в министерстве обороны РФ.

Ранее в Якутии вертолет Ми-8 при приземлении завалился на бок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами