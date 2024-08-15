В Иркутской области нашли всех пилотов рухнувшего Ту-22М3

Сотрудники экстренных служб нашли всех четверых пилотов, которые находились на борту рухнувшего в Иркутской области военного самолета Ту-22М3. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, летчики успели катапультироваться до столкновения воздушного судна с землей.

«Всех уже нашли», — подчеркнул глава субъекта.

Кобзев призвал местных жителей сохранять спокойствие и добавил, что самолет упал в безлюдной местности. При этом никаких разрушений на земле зафиксировано не было.

Предварительно, причиной ЧП стала техническая неисправность воздушного судна.

15 августа в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась информация о крушении Ту-22М3 в Иркутской области. Журналисты рассказали, что самолет сначала загорелся и затем рухнул в районе села Михайловка. В материале уточнялось, что воздушное судно вылетело с аэродрома Белая в Усольском районе региона.

Впоследствии информацию о ЧП подтвердили в министерстве обороны РФ.

Ранее в Якутии вертолет Ми-8 при приземлении завалился на бок.