Пожар охватил пассажирский автобус в Петербурге

Пожар произошел на стоянке автобусов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по городу.

Из заявления следует, что в 16:43 мск в экстренные службы поступила информация о ЧП на парковке на Днепропетровской улице. По данным ведомства, в результате происшествия полностью сгорели три автобуса.

«В 17:18 [мск] пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в публикации.

К тушению огня привлекли 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы специальной техники. Никакой информации о причинах пожара к текущему моменту не поступало.

При этом в Telegram-канале «Mash на Мойке» сообщается, что один из сгоревших автобусов — международный. У транспортного средства были номера Европейского союза.

3 августа в районе поселка Шумилово, расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, сгорел рейсовый автобус. В салоне находились водитель и семь пассажиров, им удалось эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в Санкт-Петербурге перевозчик сжег два своих автобуса.