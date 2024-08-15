На Украине заявили о подготовке эвакуации из Красноармейска

Власти Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) признали, что ВС РФ подошли «почти вплотную» к городу. Глава городской военной администрации Сергей Добряк в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, призвал жителей эвакуироваться.

«Очень прошу: не медлите, эвакуируйтесь», — отметил он.

Глава администрации попросил людей выезжать заранее и планово собирать свои вещи. По мнению Добряка, ситуация «только ухудшается», и лучше она уже не станет.

В четверг, 15 августа, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

На опубликованном видео с докладом на заседании выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Он рассказал о ситуации в Курской области.

До этого Зеленский счел Покровское и Торецкое направления самыми сложными для ВСУ. Также он упомянул о непростой для украинской стороны ситуации в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли в Торецк.