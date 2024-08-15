Россиянин, спаливший 18 гектаров байкальского леса, заплатит более 4,5 млн рублей

Житель Иркутской области заплатит более 4,5 млн рублей за уничтоженные по его вине 18 гектаров леса на Байкале. Об этом сообщает областная прокуратура.

В мае прошлого года 41-летний мужчина отправился в поход, не получив письменного разрешения администрации Прибайкальского национального парка, и остановился на ночлег в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и железнодорожным полотном.

Турист использовал зажигалку, чтобы развести костер, в результате чего произошло возгорание сухой травы, а затем огонь перекинулся на деревья на территории Маритуйского участкового лесничества.

«Возникшим пожаром уничтожены лесные насаждения на общей площади 18 га, чем лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере более 4,2 млн рублей», — говорится в материалах дела.

Иркутянин признал свою вину в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, но не согласился с суммой причиненного ущерба. Тем не менее его обязали заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей и полностью возместить ущерб в размере свыше 4,2 млн рублей.

Ранее в Амурской области мужчина срубил 107 деревьев ради постройки деревянного туалета.