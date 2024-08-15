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Россиянин, спаливший 18 гектаров байкальского леса, заплатит более 4,5 млн рублей

В Иркутской области оштрафовали мужчину, который случайно сжег лес на Байкале

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«Байкал Аква»

Житель Иркутской области заплатит более 4,5 млн рублей за уничтоженные по его вине 18 гектаров леса на Байкале. Об этом сообщает областная прокуратура.

В мае прошлого года 41-летний мужчина отправился в поход, не получив письменного разрешения администрации Прибайкальского национального парка, и остановился на ночлег в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и железнодорожным полотном.

Турист использовал зажигалку, чтобы развести костер, в результате чего произошло возгорание сухой травы, а затем огонь перекинулся на деревья на территории Маритуйского участкового лесничества.

«Возникшим пожаром уничтожены лесные насаждения на общей площади 18 га, чем лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере более 4,2 млн рублей», — говорится в материалах дела.

Иркутянин признал свою вину в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, но не согласился с суммой причиненного ущерба. Тем не менее его обязали заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей и полностью возместить ущерб в размере свыше 4,2 млн рублей.

Ранее в Амурской области мужчина срубил 107 деревьев ради постройки деревянного туалета.

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