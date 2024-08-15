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Петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась 15,5 млн рублей

В Петербурге пенсионерка лишилась 15,5 млн рублей, ответив на звонок мошенников

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Shutterstock

В Петербурге пожилая женщина лишилась накоплений, ответив на звонок мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с 74-летней жительницей дома, расположенного на улице Шаумяна, связалась неизвестная. Женщина сказала пенсионерке, что деньги на ее счетах якобы находятся под угрозой. Под этим предлогом злоумышленница убедила ее, что средства необходимо перевести на «безопасный счет».

Следуя инструкциям мошенницы, петербурженка перевела на подконтрольный преступникам счет 15,5 млн рублей. Позже пожилая женщина поняла, что ее обманули, и 14 августа обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции приняли меры по раскрытию преступления.

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