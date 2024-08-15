В Мадриде предложили усилить контроль в аэропорту из-за вспышки оспы обезьян

Мадридские власти предлагают усилить пограничный контроль в городском аэропорту, чтобы замедлить распространение оспы обезьян. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на министра здравоохранения испанской столицы Фатиму Матуте.

«В настоящее время возможное появление нового варианта [вируса] в Мадридском сообществе может произойти из-за въезда в Испанию инфицированных людей», — цитирует издание Матуте.

Чиновник отметил, что сейчас в Испанию могут бесконтрольно приезжать зараженные из Африки, где нашли новый штамм оспы, а также те, кто контактировал с инфицированными гражданами.

В минздраве добавил, что на территории Испании продолжается вакцинация людей от оспы обезьян.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацию с распространением оспы обезьян. В 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян в России.