Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мадриде предложили усилить контроль в аэропорту из-за вспышки оспы обезьян

Минздрав Мадрида хочет усилить контроль в аэропорту из-за вспышки оспы обезьян

close
100%
Depositphotos

Мадридские власти предлагают усилить пограничный контроль в городском аэропорту, чтобы замедлить распространение оспы обезьян. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на министра здравоохранения испанской столицы Фатиму Матуте.

«В настоящее время возможное появление нового варианта [вируса] в Мадридском сообществе может произойти из-за въезда в Испанию инфицированных людей», — цитирует издание Матуте.

Чиновник отметил, что сейчас в Испанию могут бесконтрольно приезжать зараженные из Африки, где нашли новый штамм оспы, а также те, кто контактировал с инфицированными гражданами.

В минздраве добавил, что на территории Испании продолжается вакцинация людей от оспы обезьян.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацию с распространением оспы обезьян. В 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами