Эксперт по туризму рассказала о настоящем отношении европейцев к россиянам

Туристы из России, приезжающие в европейские страны отдохнуть, не жалуются на «косые взгляды» и неодобрения со стороны местных жителей, заявила в беседе с Lenta.ru эксперт по туризму Майя Котляр.

«Ни один из туристов, кто побывал в Европе за последнее время, не сталкивался с антироссийскими настроениями», — заверила журналистов эксперт.

По словам Котляр, в настоящее время европейцы «толерантно и тепло» относятся к россиянам, однако стараются не разговаривать с ними на политические темы.

13 августа вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что за два года цены на авиабилеты в Европу снизились на 20–30%. При этом одним из сдерживающих факторов остаются проблемы с получением виз.

Самыми популярными направлениями среди туристов считаются Италия, Испания, Греция и Франция.

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