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ФРГ призвала требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков»

Экс-глава разведки ФРГ Ханнинг призвал к возмещению убытков из-за диверсии на СП

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Swedish Coast Guard/AP

Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от руководства Украины и Польши возместить убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил уверенность, что федеральному правительству «будет понятно», что необходимо потребовать возмещения убытков.

До этого Ханнинг, не исключил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов получила поддержку Варшавы.

В четверг, 15 августа, в Европейской комиссии заявили, что расследование терактов на газопроводе «Северный поток» является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что в ФРГ ищут украинцев, подорвавших «Северные потоки».

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