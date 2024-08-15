Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от руководства Украины и Польши возместить убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил уверенность, что федеральному правительству «будет понятно», что необходимо потребовать возмещения убытков.

До этого Ханнинг, не исключил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов получила поддержку Варшавы.

В четверг, 15 августа, в Европейской комиссии заявили, что расследование терактов на газопроводе «Северный поток» является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что в ФРГ ищут украинцев, подорвавших «Северные потоки».