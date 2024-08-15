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В горсовете Днепра прошли обыски

В горсовете Днепра второй раз за неделю проводятся обыски по делу о хищениях

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Нацполиция Украины

Украинские силовики провели обыски в горсовете Днепра (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

По информации издания, обыски проводились в департаменте капитального строительства в рамках расследования дела о хищении средств, выделенных на оборудование бомбоубежищ.

На прошлой неделе в Днепровском горсовете также проводились обыски, связанные с расследованием дела о хищении средств, выделенных на ремонт.

6 августа Служба безопасности Украины провела обыски в горсовете Полтавы в рамках расследования дела о нарушениях при оборонных закупках.

Издание отмечает, что Украина столкнулась с серьезной проблемой коррупции. Запад, от финансовой помощи которого зависит Киев, требует решительных мер в борьбе с хищениями и финансовыми злоупотреблениями. Однако, по мнению экспертов, действия правительства страны часто ограничиваются постановочными акциями, которые предназначены для демонстрации усилий власти в борьбе с коррупцией, но в действительности являются способом передела влияния и денежных потоков.

До этого стало известно, что в квартире в Новой Москве, где проходили обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для ВС РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, проживает семья главы Грязинского пищкомбината Эльвиры Смирновой.

Ранее в Берлине полиция нагрянула в две фирмы, подозреваемые в нарушении санкций

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