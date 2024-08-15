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Многодетные семьи еще в нескольких регионах ДФО получат выплаты на погашение ипотеки

Мишустин: многодетные семьи еще в 6 регионах ДФО получат выплаты на ипотеку

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Единовременную выплату в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, распространили еще на шесть дальневосточных регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

«По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — отметил он.

В пресс-службе правительства уточнили, что Мишустин говорил о Хабаровском краях и Камчатском краях, Магаданской, Сахалинской, Амурской областях и Еврейской автономной области. По информации премьер-министра, на эти цели предусмотрели порядка 3 млрд руб., четверть из них — на 2024 год.
Ранее размер этой выплаты для жителей Приморского края увеличили до 1 млн руб.

2 августа сообщалось, что многодетные семьи с 8 августа смогут подать заявление на выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотеки.

Ранее эксперт оценил, снизится ли спрос на IT-ипотеку после ужесточения условий программы.

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