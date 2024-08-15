«Ветераны России» объяснили угрозами призыв признать Разина иноагентом

Запрос о признании продюсера Андрея Разина иностранным агентом связан с тем, что он прямо угрожает семье певца Юрия Шатунова, находясь при этом в США. Об этом председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил в беседе с 360.ru.

Напомним, движение направило запрос в Генпрокуратуру, СК и Минюст РФ о признании экс-продюсера «Ласкового мая» иноагентом, призвав проверить его на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. По словам активиста, после признания судом прав семьи на песни Шатунова, Разин начал угрожать его близким, в том числе говорил вдове, что она «может сильно пострадать».

«Дырку от бублика получит, а не права на песни, — заявил Резяпов. — Я уверен, что его необходимо признать иностранным агентом и проверить на финансирование ВСУ»».

При этом активист пообещал, что движение окажет родственникам певца необходимую помощь в случае, если Разин будет вновь угрожать или посягать на их имущество.

До этого Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. При жизни певец судился с продюсером Андреем Разиным за песни «Ласкового мая» в течение нескольких лет. После того как Шатунова не стало в июне 2022 года, Разин пытался отсудить у семьи права на композиции.

Ранее экс-участник «Ласкового мая» обвинил Андрея Разина в травле.