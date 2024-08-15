МЧС доставило в Курскую область 1,3 тонны гуманитарной помощи

Только за 14 августа специалисты МЧС доставили в Курскую область свыше 360 тонн гуманитарной помощи, рассказал представитель ведомства Артем Шаров. Кадры с его докладом опубликовал Telegram-канал МЧС России.

«За прошедшие сутки в Курскую область 9 колонн доставили более 360 тонн гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1300 тонн гумпомощи», — сообщил Шаров.

По его словам, за сутки в безопасные районы эвакуировали свыше 720 местных жителей. В 14 регионах развернули 177 пунктов временного размещения (ПВР), в которых уже находятся порядка 9,5 тыс. человек, включая 2,5 тыс. детей.

Отмечается, что к тому, чтобы принять еще более 36 тыс. человек, подготовлены свыше 470 ПВР.

До этого сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Крупец в Курской области и зачистили его от солдат ВСУ. Кроме того, были отражены атаки украинских войск в направлении Кремяного.

Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» за день эвакуировал из Суджи более 70 человек.