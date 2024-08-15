Житель села Мартыновка в Курской области Виталий Скибин смог спастись от расстрела, которым его пугали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), только благодаря своей бабушке. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Мужчине 34 года. Когда в регион вошли ВСУ, он пошел в дом своей бабушки Татьяны Васьковой в селе Мартыновка, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке.

Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород. В этот момент в дом зашли украинские солдаты, заставшие Скибина одного. Они связали его веревкой и скотчем, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и стали угрожать расстрелом, рассказал мужчина.

По словам россиянина, после этого они оставили его дома, а сами пошли грабить соседние дома. Однако через час в дом вернулась бабушка и тем самым спасла его от расстрела или плена.

В итоге Скибин сутки прятался в канаве на окраине села и сбежал вместе с соседями, которые также хотели спастись из опасного места.

15 августа командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы РФ освободили Мартыновку.

В этот же день лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку бойцов Вооруженных сил Украины, которые глумились над пожилым жителем Курской области.

Ранее военкор заявил, что ВСУ в Курской области переодеваются в форму российских военных.