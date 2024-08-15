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В Минздраве установят новые правила отпуска лекарств по льготным рецептам

«ПГ»: Минздрав установит новые правила отпуска лекарств по льготным рецептам

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Сотрудники российских аптек должны будут вести учет обращений россиян с льготными рецептами в случае, если нужного препарата нет в наличии, а также установить срок их обслуживания. Это следует из нового проекта приказа о правилах отпуска лекарств, в том числе по льготным рецептам, который разработал Минздрав России, передает «Парламентская газета».

Так, теперь фармацевтам нужно будет взять рецепт на отсроченное обслуживание, если нужного лекарства в аптеке нет. Помимо этого, он должен будет написать на обороте справки «Рецепт принят на обслуживание», указать дату обращения и записать информацию в журнал. Срочные лекарства должны будут выдать в течение трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта, обычные — не позже десяти дней.

После поступления нужного препарата в аптеку клиент получит смс с информацией об этом в течение одного рабочего дня. Новые правила также устанавливают то, что отпуск по отложенному рецепту «иными субъектами розничной торговли не допускается».

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН до этого создали новый способ тестирования лекарственных соединений. По словам авторов, разработанная методика позволяет быстро и без дополнительных экспериментов оценивать влияние веществ на нейроны людей с болезнью Паркинсона и Гентингтона.

Ранее в Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами в Курской области.

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