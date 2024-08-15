На Украине сообщили о взрыве в Сумах

В городе Сумы на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем telegram-канале.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.

До этого министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что власти страны намерены эвакуировать жителей 183 населенных пунктов в Сумской области — эвакуации будут подлежать мирные жители всех категорий.

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх, в свою очередь, анонсировал расширение списка населенных пунктов, жители которых будут подлежать обязательной эвакуации. В эфире всеукраинского телемарафона он отметил, что в ближайшее время в 20-километровой приграничной зоне региона создадут дополнительные блокпосты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и пяти областях Украины.