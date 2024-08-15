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В Москве экс-главного специалиста Мосжилинспекции отправили под домашний арест

Экс-главного специалиста Мосжилинспекции отправили под домашний арест за взятки

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Shutterstock

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного специалиста столичной Государственной жилищной инспекции Алсу Курбанову, которая обвиняется в получении трех взяток. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

При этом источник агентства отметил, что вину бывшая чиновница не признает.

До этого стало известно, что в Петербурге руководителей частной компании будут судить за мошенничество с техникой для образовательных учреждений. По версии правоохранительных органов, бизнесмены в возрасте 38 и 42 лет похитили сумму в 15 млн рублей во время поставок компьютерного оборудования в образовательные учреждения Краснодара и еще восьми районов региона. При этом поставленная техника не соответствовала заявленным в контракте условиям.

1 августа россиянин пытался взыскать 116 млн несуществующих долгов и стал фигурантом дела. Мужчина приобщил к искам сфальсифицированные копии договоров займа, которые якобы были заключены с потерпевшими.

Ранее в Саратове мужчина дал взятку сотруднику ФСБ, чтобы «отмазать» родственника.

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