В МВД обвинили США и Британию в помощи украинским мошенникам

Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД РФ.

«Дистанционные хищения, которые совершаются этими кол-центрами, влияют на нас, дестабилизируют обстановку в стране и вызывают недоверие к правоохранительной системе», — сказал представитель ведомства.

В начале июля член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявил, что более 1000 мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины, «атакуют» российских граждан своими звонками. Парламентарий подчеркнул, что эти организации находятся в юрисдикции другой страны, и у Москвы нет возможности повлиять на их закрытие.

2 августа сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали жителей региона, которые подозреваются в пособничестве украинским кол-центрам, занимавшимся мошенническими звонками россиянам. Общий ущерб от действий преступников составил около 25 млн рублей.

Ранее российский журналист устроился в украинский кол-центр и узнал секретные данные.