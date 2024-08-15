Россиянам рассказали, как правильно сушить чеснок на зиму

Чеснок не стоит хранить и сушить на солнце, потому что это делает его несъедобным. Об этом рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев, передает Сиб.фм.

Агроном уточнил, что озимый и яровой чеснок отличаются по условиям хранения. Яровой при этом превосходит озимый по способности к хранению и может сохранять свои качества в течение года, отметил эксперт.

«Когда мы просушили чеснок, можно промыть его. Если не мыли, то очищаем от земли. Стебель обрезаем и в тени высушиваем минимум две недели. Затем храним озимый чеснок в холодном месте. Это должен быть не сырой подвал, необходима определенная температура – около пяти градусов. Замораживать его нельзя», — сказал Мармулев.

Помимо этого, высушенный и очищенный чеснок можно хранить в открытых банках, добавил он.

Ученые из Второй больницы Медицинского университета Шаньси до этого обнаружили, что чеснок может снижать экспрессию генов, связанных с ферроптозом, а также предотвращать окисление липидов. Эти свойства препятствуют развитию атеросклероза.

Ранее су-шеф назвал правила, которые нужно строго соблюдать, делая заготовки на зиму.