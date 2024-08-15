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В США змея оставила без света 11 тысяч человек

NDTV: в США 11 тысяч человек остались без электричества по вине змеи

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Depositphotos

В США 11 тысяч местных жителей остались без света, пишет NDTV. В этом оказалась виновата змея.

Как пишут СМИ, массовое отключение электричества произошло в Вирджинии. Прибывшие на трансформаторную подстанцию специалисты сообщили, что причиной аварии стала змея, которая заползла на запретную территорию и повредила оборудование.

Электрики оперативно восстановили подачу света в дома спустя полтора часа после отключения. Специалисты отмечают, что порода змеи, ставшей виновницей инцидента, не установлена. Однако зоологи склоняются к варианту, что это была восточная крысиная змея.

Ранее в США по вине белки остались без света 10 тысяч человек. Животное пробралось на городскую подстанцию и отключило электричество. Белка, оказавшись на свободе, убежала обратно в лес

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