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Пятерых россиян задержали по обвинению в создании устройств для разведки

ФСБ: пятерых воронежцев оштрафовали за создание устройств для разведки

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УФСБ России по Воронежской области

Сотрудники ФСБ задержали пятерых воронежцев, обвинив их в создании устройств для ведения технической разведки. Об этом телеканалу «Вести Воронеж» сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежу.

Во время обысков силовики изъяли комплектующие для сборки микрофонов и камер, а также гаджеты, позволяющие тайно собирать информацию. К созданию шпионских устройств, по данным спецслужб, причастны сотрудник частного детективного агентства, работник ЧОПа и три индивидуальных предпринимателя. Один из мужчин также предоставлял услуги по установке средств скрытого аудио- и видеонаблюдения, рассказали в ФСБ.

Пять уголовных дел по статье о незаконном обороте спецсредств для наблюдения (ст. 138.1 УК РФ) передали в суд. Обвиняемых признали виновными и назначили наказания в виде штрафов в размере от 30 до 100 тыс. рублей. Приговоры вступили в законную силу.

До этого инженер из Воронежа признал вину в попытке подрыва военкомата. Его задержали с поличным, когда он забирал из своего схрона компоненты взрывчатки, с помощью которой планировал совершить преступление.

Ранее двум тюменцам предъявили обвинение по делу о подготовке теракта в Тобольске.

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