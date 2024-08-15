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В Магнитогорске ребенок выстрелил себе в глаз, заряжая пневматический пистолет

Ura.ru: в Челябинской области ребенок случайно выстрелил себе в глаз

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FotograFFF/Shutterstock

В Челябинской области ребенок случайно выстрелил себе в глаз из пневматического пистолета. Об этом сообщает Ura.ru.

Маленький пациент был доставлен в Центр охраны материнства и детства Магнитогорска с травмой глаза. Выяснилось, что ребенок во время отдыха на природе пытался перезарядить пневматический пистолет и случайно выстрелил в глаз.

Пострадавший получил тяжелую травму от отскочившей пластиковой пули, у него были диагностированы контузия тяжелой степени, травматическая катаракта, надрывы радужной оболочки и роговицы глаза. Медикам пришлось направить его на лечение в Челябинск для проведения хирургического вмешательства.

До этого сообщалось, что в Якутии из-за неосторожного обращения с оружием пострадал ребенок. Во дворе одного из частных домов семилетний мальчик тренировался стрелять из пневматического ружья. Ребенок выстрелил в металлическую бочку, пуля рикошетом попала в стоящего неподалеку пятилетнего ребенка. В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Пуля попала ребенку в область живота.

Ранее в Петербурге школьнице прострелили нос во время прогулки.

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