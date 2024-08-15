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Четыре человека получили ранения после атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков: четыре человека ранены в селе Дунайка под Белгородом при атаке ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области, ранения получили четыре мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, все четверо получили ранения в результате детонации беспилотника возле административного здания.

Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга госпитализируют в больницу №2 Белгорода. Еще одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь в Грайворонской ЦРБ — у нее осколочное ранение мягких тканей предплечья, сообщил глава области.

В здании выбило стекла и посекло фасад. Также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия, добавил Гладков.

15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В этот же день глава области сообщил, что город Шебекино подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ, пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.

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