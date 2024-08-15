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Россиянин с ружьем целился в бродячую собаку, но попал в ребенка

Mash: в Дагестане мужчина пытался выстрелить в собаку, но попал в ребенка

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Depositphotos

В Дагестане мужчина решил выстрелить в бродячую собаку, прицелился и попал в ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Чанда. Возле места жительства мужчины и его родственников ходили бродячие собаки, и россиянин захотел решить вопрос при помощи ружья. Он взял оружие, на которое у него отсутствовала лицензия, и выстрелил в одного из псов.

В результате он попал в сарай, в котором в этот момент играл сын его племянника. Пули попали второкласснику в руку и ногу, его увезли в медицинское учреждение.

Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, перевязали раны и отпустили домой. Мать мальчика заявила, что не имеет претензий к стрелку.

До этого в Петербурге юноша открыл стрельбу в пункте выдачи товаров и попал в голову знакомой. Несовершеннолетний решил показать школьнице пистолет. Молодой человек прицелился в сторону и выстрелил в предмет, но промахнулся.

Ранее в Волгограде мужчина выстрелил в жену и соседа из ружья.

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