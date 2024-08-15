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Спорт и путешествия стали самыми популярными хобби у российских инвесторов

«СберИнвестиции»: треть российских инвесторов регулярно занимается спортом

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Depositphotos

Чуть больше трети российских инвесторов (32,7%) в свободное время увлекаются спортом, следует из результатов исследования «СберИнвестиций».

Также инвесторы увлекаются путешествиями (31%), изучением истории (18%), литературой (16,5%) и музыкой (11,3%).

Чаще всего инвесторы заняты на производстве (20,6%) и в финансах (17,4%).

Большая часть инвесторов живет в Центральном (38,5%), Приволжском (14,6%), Северо-Западном (11,8%), Уральском (10,6%) и Сибирском (9,3%) федеральных округах.

«Мы обнаружили интересный тренд. 76% опрошенных инвесторов указали, что в их портфелях преобладают акции. В то же время 56% описывают свой стиль вложений как сбалансированный», — рассказала директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

Также 25% инвесторов рассказали, что члены семьи поддерживают их занятия.

Опрос проводился «СберИнвестициями» с 30 июля по 2 августа 2024 года. Всего в исследовании приняли участие 1 тыс. человек.

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