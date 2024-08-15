Вирусологи оценили риски эпидемии оспы обезьян в России

Риски эпидемии оспы обезьян в России оцениваются как минимальные. Однако угроза завоза болезни вируса из других стран сохраняется, рассказал в беседе с НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.

По словам врача, даже если оспу обезьян завезут, случаи распространения заболевания будут единичными, проблемой в масштабах всей страны это не станет.

«Если при обнаружении человеку оказывается медицинская помощь, избыточных рисков нет. Просто в странах Африки это все проявляет себя в большей степени, так как там не так развито здравоохранение», — пояснил вирусолог.

ВОЗ должна среагировать и принять меры по поводу активного распространения болезни в странах Африки, подчеркнул Колбасов. Объявленная организация эпидемия – это формальность, убежден специалист. Ситуация с заболеваемостью меняется в зависимости от контроля и своевременности принимаемых мер, заключил он.

До этого в Роспотребнадзоре заверили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, так как на территории страны заблаговременно и на системной основе проводятся все необходимые меры для выявления данной инфекции.

Ранее ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы.