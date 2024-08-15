Управление ООН по правам человека запросило доступ в приграничье России

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Организации Объединенных Наций (ООН) запросило у российских властей доступ в регионы, которые пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.

«Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий», — заявила она.

В их числе Троссел указала Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Организация планирует провести проверку в соответствии с мандатом УВКПЧ по мониторингу и оценке соблюдения прав человека.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу представителя УВКПЧ ООН Равины Шамдассани о получении доступа на территорию Курской области для исследования фактов нарушения прав человека со стороны ВСУ. Дипломат выразила надежду, что реакция ООН — это «путь к пробуждению».

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.