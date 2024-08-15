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Британка прыгнула в домашний бассейн и оказалась в реанимации

LADBible: британка прыгнула в бассейн, сломала шею и попала в реанимацию

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Shutterstock

Британка прыгнула в домашний бассейн и оказалась в реанимации, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, Джемма Аллинсон хотела нырнуть в домашний бассейн, но сделала это неудачно и получила травму. В результате падения британка сломала себе шею и осталась лежать лицом в воде. На помощь женщине пришел ее старший сын, который отнес мать в безопасное место и вызвал скорую.

Медики приехали спустя 10 минут и отвезли Джемму в больницу. Там ей сообщили, что у нее перелом позвонка в шейном отделе позвоночника, а в легких скопилась вода. В итоге Аллинсон провела в клинике четыре недели.

«Я просто бездельничала, а на следующий день проснулась с трубкой в ​​горле», — описывает она свои эмоции.

Из-за серьезности травмы врачи пока не дают прогнозов, когда пациентка сможет передвигаться без специальных костылей.

«Вся моя жизнь изменилась. Либо ты учишься с этим жить, либо нет, а поскольку у меня есть дети, я научилась с этим жить благодаря им», — добавила британка.

Ранее женщина выжила после нападения гризли, который едва не откусил ей голову.

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