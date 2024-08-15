Суд отправил гражданку Украины в колонию за шпионаж в пользу ГУР

Херсонский областной суд приговорил гражданку США Ирину Горобцову к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по статье УК РФ «шпионаж» (ст. 276 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

По данным Генпрокуратуры, с февраля 2022 по март 2023 года Горобцова собирала и передавала сотруднику главного управления разведки (ГУР) Украины информацию о местах пребывания, времени, маршрутах и передвижении подразделений Вооруженных Сил России и Росгвардии на территории Херсонской области, видах военной техники и вооружений.

Ведомство подчеркивает, что переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российской армии.

Суд согласился с позицией гособвинителя и отправил Горобцову в исправительную колонию общего режима.

12 августа сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил украинца Евгения Монастырева к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинскому командиру за призывы калечить пленных.