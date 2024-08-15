Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зубы краснокнижного кашалота обнаружили в багаже гражданина Китая

В Шереметьево у гражданина Китая нашли зубы краснокнижного кашалота

close
100%
ФТС России

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже иностранца дериваты краснокнижного кашалота. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, в «зеленом» коридоре таможенники остановили 53-летнего гражданина Китая, который вылетал в Пекин. В багаже мужчины обнаружили 13 целых зубов редкого млекопитающего и еще 58 фрагментов.

Иностранец пояснил, что приобрел эти предметы, чтобы привезти своим родственникам в качестве сувениров. Разрешительные документы на дериваты у него отсутствовали.

Специалисты установили, что резцы принадлежат зубатому киту, который включен в Международную красную книгу и представляет культурную ценность. Возбуждено уголовное дело. Гражданину Китая грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее читинские таможенники остановили гражданина Китая из-за нагрудных знаков и монеты из СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами