Зубы краснокнижного кашалота обнаружили в багаже гражданина Китая

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже иностранца дериваты краснокнижного кашалота. Об этом сообщает ФТС России.
По информации службы, в «зеленом» коридоре таможенники остановили 53-летнего гражданина Китая, который вылетал в Пекин. В багаже мужчины обнаружили 13 целых зубов редкого млекопитающего и еще 58 фрагментов.
Иностранец пояснил, что приобрел эти предметы, чтобы привезти своим родственникам в качестве сувениров. Разрешительные документы на дериваты у него отсутствовали.
Специалисты установили, что резцы принадлежат зубатому киту, который включен в Международную красную книгу и представляет культурную ценность. Возбуждено уголовное дело. Гражданину Китая грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Ранее читинские таможенники остановили гражданина Китая из-за нагрудных знаков и монеты из СССР.