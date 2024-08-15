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«Неудобно но эффективно»: эксперт назвал действенный способ защиты от мошенников

Киберэксперт Кусков: двухфакторная аутентификация защитит от мошенников

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Shutterstock

На сегодняшний день, когда распространено интернет-мошенничество, важно со всей серьезностью подходить к защите своих персональных данных. Об этом в беседе с Tsargrad.tv напомнил руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Он посоветовал к каждому аккаунту придумывать отдельный сложный пароль, включающий заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы. Кроме того, по его словам, стоит включать там, где это возможно, двухфакторную аутентификацию.

«Да, это неудобно, но зато сохранит вам все», — сказал эксперт.

Он также призвал не ставить автосохранение паролей и менять их не реже, чем раз в три месяца.

Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова до этого рассказала о фишинговых рассылках к 1 сентября под предлогом распродаж. Отличительной чертой фальшивых магазинов специалист назвала оплату товаров до получения и «исчезновение» продавца после перечисления средств.

Ранее в Сбере назвали популярные среди мошенников стоп-слова и фразы.

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