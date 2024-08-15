Свердловский областной суд признал гражданку РФ и США Карелину виновной по делу о госизмене

Свердловский областной суд признал гражданку Российской Федерации и США Ксению Карелину виновной по делу о государственной измене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать виновной и назначить наказание в виде 12 лет колонии общего режима», — озвучил приговор судья.

7 августа Карелина признала свою вину. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Карелина перевела в украинский фонд Razom for Ukraine 51 доллар США. Известно, что фондом руководит гражданка США Дора Хомяк, которая сотрудничала с американскими организациями на Украине, включая фонд Сороса, USAID и Интерньюс

Свердловский областной суд 20 июня начал рассмотрение дела Карелиной, обвиняемой в государственной измене.

О задержании девушки стало известно 20 февраля. По данным ФСБ РФ, 33-летняя гражданка США и Российской Федерации с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее молодой человек задержанной за госизмену американки Ксении попросил молиться о ее освобождении.